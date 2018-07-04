У Чугуєві під час вантажних робіт БМП смертельно травмувала водія ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У Чугуївському районі Харківської області під час вантажних робіт на залізничній платформі броньована машина на смерть придавила військового. Про це повідомило командування підрозділу “Схід” Збройних Сил України на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“3 липня у Чугуївському районі Харківської області стався нещасний випадок: під час завантаження на залізничні платформи штатної броньованої техніки механік водій однієї з військових частин оперативного командування „Схід“ — старший сержант Скус Олександр Дмитрович — отримав травми, несумісні з життям”, — йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що причиною трагедії стало грубе порушення військовослужбовцем техніки безпеки при проведенні робіт. Триває розслідування обставин загибелі військовослужбовця.
Як повідомляв УНН, у Чернігівській області під час навчань загинув військовий.
Раніше у Івано-Франківській області на будівельному майданчику стався нещасний випадок. Унаслідок падіння крану загинули двоє будівельників.