У Чугуєві під час вантажних робіт БМП смертельно травмувала водія ЗСУ

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КИЇВ. 4 липня. УНН. У Чугуївському районі Харківської області під час вантажних робіт на залізничній платформі броньована машина на смерть придавила військового. Про це повідомило командування підрозділу “Схід” Збройних Сил України на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“3 липня у Чугуївському районі Харківської області стався нещасний випадок: під час завантаження на залізничні платформи штатної броньованої техніки механік водій однієї з військових частин оперативного командування „Схід“ — старший сержант Скус Олександр Дмитрович — отримав травми, несумісні з життям”, — йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що причиною трагедії стало грубе порушення військовослужбовцем техніки безпеки при проведенні робіт. Триває розслідування обставин загибелі військовослужбовця.

Як повідомляв УНН, у Чернігівській області під час навчань загинув військовий.

Раніше у Івано-Франківській області на будівельному майданчику стався нещасний випадок. Унаслідок падіння крану загинули двоє будівельників.

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