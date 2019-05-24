В четырех украинских СИЗО не хватает свободных мест
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В четырех следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины количество человек превышает допустимую. Об этом сообщили в администрации ГУИС Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Сообщается, что на 1 мая 2019 года в следственных изоляторах Украины держалось 20327 человек, а плановое наполнение во всех СИЗО составляет 23 291 человек.
По данным ГУИС, в некоторых следственных изоляторах имеет место факт превышения плановой численности лиц. В частности, речь идет о Киевском следственном изоляторе - 2578 человек, Одесский следственный изолятор - 1309 человек, Хмельницкий следственный изолятор - 521 человек, Херсонский следственный изолятор - 462 человека.
Как сообщал УНН, следственные изоляторы в Украине заполнены на 95% и почти все не соответствуют европейским нормам.