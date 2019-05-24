У чотирьох українських СІЗО не вистачає вільних місць
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У чотирьох слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України кількість осіб перевищує допустиму. Про це повідомили в адміністрації ДКВС України у відповідь на інформаційний запит УНН.
Повідомляється, що станом на 1 травня 2019 року в слідчих ізоляторах України трималося 20 327 осіб, а планове наповнення в усіх СІЗО становить 23 291 особа.
За даними ДКВС, у деяких слідчих ізоляторах має місце факт перевищення планової чисельності осіб. Зокрема, мова йде про Київський слідчий ізолятор — 2578 осіб, Одеський слідчий ізолятор — 1309 осіб, Хмельницький слідчий ізолятор — 521 особа, Херсонський слідчий ізолятор — 462 особи.
Як повідомляв УНН, слідчі ізолятори в Україні заповнені на 95% і майже всі не відповідають європейським нормам.