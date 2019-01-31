Українські СІЗО заповнені на 95% - Мін'юст

За словами Чернишова, українські СІЗО наразі заповнені на 95%. А візуально умови в СІЗО практично не змінилися — чиновники з 2016 року працювали більше над структурними змінами.

“Майже всі слідчі ізолятори в Україні не відповідають нормам, які є в Європі. СІЗО заповнені на 95%, це майже вже під краї. У нас слідчі ізолятори — це навіть не радянський спадок, у нас старе приміщення слідчого ізолятора — це Львівське СІЗО — будівля 1614”, — розповів заступник міністра.

Зокрема, Чернишов розповів, що на пенітенціарну систему у 2018 році було витрачено 6,8 мільярда гривень. За його словами фінансування на разі недостатньо: багато необхідних речей фінансувались лише на 50-51% від потреб, на оплату комунально-побутових послуг виділялось — 64%.

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У рамках реформи пенітенціарної системи з 2016 року були змінені 70 нормативно-правових актів.

“Майже 70 нормативно-правових актів були змінені, розроблені, подано і зареєстровано законопроект про пенітенціарну систему та дисциплінарний статут, розроблений законопроект про визнання статусу осіб, які перебували в місцях позбавлення волі на непідконтрольній території. Щоправда, законопроект про пенітенціарну систему вже півроку не виноситься в зал парламенту для голосування”, — зазначив заступник міністра юистицїї.

Як повідомляв УНН, тюремники почали носити відеореєстратори. Загалом в установах впроваджено 411 портативних відеореєстраторів.