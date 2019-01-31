Украинские СИЗО заполнены на 95% - Минюст
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Следственные изоляторы в Украине заполнены на 95% и почти все не соответствуют европейским нормам. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал заместитель министра юстиции Вадим Чернышев, передает УНН.
По словам Чернышева, украинские СИЗО пока заполнены на 95%. А визуально условия в СИЗО практически не изменились — чиновники с 2016 года работали больше над структурными изменениями.
“Почти все следственные изоляторы в Украине не соответствуют нормам, которые есть в Европе. СИЗО заполнены на 95%, это почти уже под край. У нас следственные изоляторы — это даже не советское наследие, у нас старое помещение следственного изолятора — это Львовское СИЗО — здание 1614”, — рассказал замминистра.
В частности, Чернышев рассказал, что на пенитенциарную систему в 2018 году было потрачено 6,8 миллиарда гривен. По его словам, финансирование на данный недостаточно: многие из необходимых вещей финансировались только на 50-51% от потребностей, на оплату коммунально-бытовых услуг выделялось — 64%.
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В рамках реформы пенитенциарной системы с 2016 года были изменены 70 нормативно-правовых актов.
“Почти 70 нормативно-правовых актов были изменены, разработаны, представлены и зарегистрирован законопроект о пенитенциарной системе и дисциплинарный устав, разработанный законопроект о признании статуса лиц, находящихся в местах лишения свободы неподконтрольной территории. Правда, законопроект о пенитенциарной системе уже полгода не выносится в зал парламента для голосования”, — отметил заместитель министра юстиции.
Как сообщал УНН, тюремщики начали носить видеорегистраторы. Всего в учреждениях введен 411 портативных видеорегистраторов.