У четырех пограничников обнаружили коронавирус - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. У четырех пограничников обнаружили коронавирус, сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"По результатам исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест) сегодня и вчера подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией еще в трех пограничников из подразделения в Закарпатской области", - рассказали в ГПСУ.
Эти военные находятся на самоизоляции с 15 апреля. Первый случай COVID-19 в пограничной службе зафиксовали в этот же день.
"Сейчас состояние здоровья уже четырех охранников границы, в которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Военнослужащие находятся под усиленным контролем персонала подразделений здравоохранения. Кроме того, проверяются все с кем пограничники контактировали. В подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введено режимно-ограничительные мероприятия и усиленное медицинское наблюдение", - заявили в ГПСУ.
По состоянию на 18 апреля около 150 пограничников находятся на обсервации и изоляции из-за контакта с лицами, у которых потом подтверждали заболевания COVID-19.
Напомним, в Украине зафиксировано 5106 случаев COVID-19, из них 133 летальных.