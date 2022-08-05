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В Черном и Азовском морях находятся четыре носителя крылатых ракет

В Черном и Азовском морях находятся четыре носителя крылатых ракет

Киев • УНН

 • 116370 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

По данным Генштаба, в Акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на поддержании сухопутной группировки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине.

"В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования", - говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 41 650 человек, 1792 танков и сотен единиц военной техники.

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