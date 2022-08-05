У Чорному та Азовському морях перебувають чотири носії крилатих ракет

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За даними Генштабу, в Акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на підтриманні сухопутного угруповання, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

"В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 41 650 осіб, 1792 танків та сотень одиниць військової техніки.