У Чорному та Азовському морях перебувають чотири носії крилатих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В Акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування, передає УНН із посиланням на Генштаб.
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За даними Генштабу, в Акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на підтриманні сухопутного угруповання, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.
"В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 41 650 осіб, 1792 танків та сотень одиниць військової техніки.