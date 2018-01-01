В Черном море задержано иностранное судно с более 1,7 тыс. ящиками сигарет
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 января. УНН. Иностранное судно с крупной партией табачных изделий задержали вчера в Черном море.
Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Сухогруз под флагом Танзании следовал по маршруту «Очамчира (Грузия (непризнанная Республика Абхазия) - Варна (Болгария). После поступления информации от СБУ о том, что судно может быть причастен к противоправной деятельности, оно было остановлено за 11,5 мили на траверзе н .п. Курортное Одесской области и сопровождены в порт «Одесса» кораблями ВМС ВСУ.
"По результатам проверки совместной группы в составе сотрудников Госпогранслужбы и СБУ на судне было обнаружено 1737 ящиков сигарет без акцизных марок. Документы на обнаруженный груз отсутствовали. Кроме того, было установлено, что в двух из 11 членов экипажа отсутствовали паспорта моряков", - говорится в сообщении.
Сейчас на капитана судна составлены админпротоколы, судно-нарушителя задержали. Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН, иностранец с диппаспортом перевозил крупную партию сигарет.