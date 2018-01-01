У Чорному морі затримано іноземне судно з понад 1,7 тис. ящиками сигарет
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 січня. УНН. Іноземне судно з великою партією тютюнових виробів затримали учора у Чорному морі.
Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Суховантаж під прапором Танзанії прямував за маршрутом «Очамчира (Грузія (невизнана Республіка Абхазія) - Варна (Болгарія). Після надходження інформації від СБУ про те, що судно може бути причетним до протиправної діяльності, воно було зупинено за 11,5 милі на траверзі н.п. Курортне Одеської області та супроводжено до порту «Одеса» кораблями ВМС ЗСУ.
"За результатом перевірки спільної групи у складі співробітників Держприкордонслужби та СБУ на судні було виявлено 1737 ящиків сигарет без акцизних марок. Документи на виявлений вантаж були відсутні. Крім того, було встановлено, що у двох із 11 членів екіпажу були відсутні паспорти моряків",- йдеться у повідомленні.
Наразі на капітана судна складено адмінпротоколи, судно-порушника затримано. Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, іноземець з диппаспортом перевозив велику партію цигарок.