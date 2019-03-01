В Черном море потушили пожар на танкере, который горел больше месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Пожар на танкере “Candy” — одном из двух судов, которые загорелись в Черном море 21 января — потух. На втором танкере, “Maestro”, зафиксирован один очаг пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спасательных служб Краснодарского края, передает УНН.
"Один из танкеров -"Candy" уже не горит, пожар полностью погас. На "Maestro" остался один источник огня - в вентиляционной трубе на верхней части палубы", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНН, пожар на танкерах "Maestro" и "Candy", принадлежащих турецкой компании, возник 21 января в районе Керченского пролива. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки сжиженного газа с одного судна на другое. Из 32 моряков удалось спасти лишь 12, среди них граждане Турции и Индии.
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После начала пожара, в России рассказали что привело к пожару кораблей в Черном море.