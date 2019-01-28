В Росії розповіли що призвело до пожежі кораблів у Чорному морі

“Основна причина, за версією слідства, порушення правил безпеки при виконанні перевантаження судів”, — сказав старший слідчий Краснодарського слідчого відділу на транспорті Південного слідчого управління на транспорті СК Росії Вазген Кіносьян.

Як повідомили раніше в російській прес-службі, активна фаза пошуково-рятувальної операції завершена, гасіння судів буде продовжено. Для запобігання загрози вибуху їх корпусу охолоджуються з пожежних установок аварійно-рятувального судна “Рятувальник Демидов” і буксира-рятувальника “Меркурій”. Забруднення навколишнього середовища і загроза судноплавству відсутні. Врятовані моряки відправилися на батьківщину.

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Нагадаємо, пожежа на танкерах “Маестро” і “Канді”, що належать турецькій компанії, виникла 21 січня у районі Керченської протоки. За попередніми даними, інцидент стався під час перевантаження палива з одного судна на інше. На борту “Канді” перебували 17 осіб, з них дев’ять — громадяни Туреччини, вісім — Індії. На борту “Маестро” перебували 15 осіб, у тому числі громадяни Туреччини та Індії. Врятувати вдалося 12 людей, знайдені тіла десяти, пошуки ще десяти моряків тривають.

Як повідомляв УНН, 25 січня у Росморрічфлоті заявили, що пошукова операція у районі Керченської протоки в Чорному морі, де горять два іноземні танкери, була завершена, шансів знайти зниклих моряків живими немає.