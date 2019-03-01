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У Чорному морі загасили пожежу на танкері, який горів більше місяця

У Чорному морі загасили пожежу на танкері, який горів більше місяця

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Пожежа на танкері "Candy" - одному з двох судів, які загорілися в Чорному морі 21 січня, - потух. На другому танкері, "Maestro", зафіксований один осередок пожежі. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на представника рятувальних служб Краснодарського краю, передає УНН.

"Один з танкерів - "Candy" вже не горить, пожежа повністю згасла. На "Maestro" залишився одне джерело вогню - у вентиляційній трубі на верхній частині палуби", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНН, пожежа на танкерах "Maestro" і "Candy", що належать турецької компанії, виникла 21 січня в районі Керченської протоки. За попередніми даними, інцидент стався під час перевантаження зрідженого газу з одного судна на інше. З 32 моряків вдалося врятувати 12, серед них громадяни Туреччини та Індії.

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Після початку пожежі, у Росії розповіли що призвело до пожежі кораблів у Чорному морі.

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