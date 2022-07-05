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В Черном море россияне держат корабли-носители 40 крылатых ракет

Киев • УНН

 • 64361 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В акватории Черного моря российские оккупанты держат в боевой готовности шесть кораблей-ракетносителей, суммарный залп которых составляет до 40 крылатых ракет. Об этом сообщили в ОК "Юг", пишет УНН.

Цитата

"Корабельная группировка вражеских сил в Черном море в составе 4 надводных и 2 подводных ракетоносителей продолжает блокирование судоходства и угрожает применением 40 крылатых ракет", - сообщили в командовании в Facebook.

Детали

В то же время, как отмечается, "усилия вражеской пропаганды направлены на распространение информации о том, что все базы отдыха, гостиницы и детские оздоровительные комплексы на черноморском побережье заполнены боевиками-нацистами". "Враг в очередной раз готовит себе оправдание на случай попадания в социальную инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Дополнение

Рашисты в полдень из авиации атаковали портовые Очаков и Черноморск, все три ракеты сбили над морем.

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