У Чорному морі росіяни тримають кораблі-носії 40 крилатих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. В акваторії Чорного моря російські окупанти тримають у бойовій готовності шість кораблів-ракетносіїв, сумарний залп яких становить до 40 крилатих ракет. Про це повідомили в ОК "Південь", пише УНН.
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"Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі у складі 4 надводних та 2 підводних ракетоносіїв продовжує блокування судноплавства і погрожує застосуванням 40 крилатих ракет", - повідомили у командуванні у Facebook.
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Водночас, як зазначається, "зусилля ворожої пропаганди спрямовані на поширення інформації, що всі бази відпочинку, готелі і дитячі оздоровчі комплекси на чорноморському узбережжі заповнені бойовиками-нацистами". "Ворог вкотре готує собі виправдання на випадок влучання у соціальну інфраструктуру", - сказано у повідомленні.
Доповнення
Рашисти опівдні з авіації атакували портові Очаків та Чорноморськ, усі три ракети збили над морем.