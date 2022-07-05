У Чорному морі росіяни тримають кораблі-носії 40 крилатих ракет

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"Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі у складі 4 надводних та 2 підводних ракетоносіїв продовжує блокування судноплавства і погрожує застосуванням 40 крилатих ракет", - повідомили у командуванні у Facebook.

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Водночас, як зазначається, "зусилля ворожої пропаганди спрямовані на поширення інформації, що всі бази відпочинку, готелі і дитячі оздоровчі комплекси на чорноморському узбережжі заповнені бойовиками-нацистами". "Ворог вкотре готує собі виправдання на випадок влучання у соціальну інфраструктуру", - сказано у повідомленні.

Доповнення

Рашисти опівдні з авіації атакували портові Очаків та Чорноморськ, усі три ракети збили над морем.