Рашисти опівдні з авіації атакували портові Очаків та Чорноморськ: усі три ракети збили
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Опівдні авіація ворога ракетами Х-59 атакувала портову інфраструктуру Очакова на Миколаївщині та Чорноморська на Одещині, усі три ракети знищені українськими силами ППО, повідомили в ОК "Південь", пише УНН.
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"З використанням авіації опівдні ворог атакував ракетами Х-59 портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Влучна робота сил протиповітряної оборони ліквідувала всі 3 ракети над морем", - зазначили в ОК "Південь" у Facebook.
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Що стосується оперативної обстановки на півдні України, то, за даними ОК "Південь", продовжується ведення бойових дій на лінії зіткнення, ворог облаштовує рубежі оборони, підтягує резерви.
"Вночі в районі Лозового, на Херсонщині, відбито контратаку посиленого взводу противника. Їх відчайдушна спроба успіху не мала. Втративши БТР-82, 2 вбитими і 5 пораненими, ворог ретирувався", - зазначається у повідомленні.
Тим часом, як вказано, парою наших гелікоптерів нанесено авіаційний удар по скупченню противника північно-західніше Правдиного.
"Результатом роботи ракетно-артилерійських підрозділів стало знищення складу паливно-мастильних матеріалів ворога на Херсонщині", - додали у командуванні.
А щодо обстрілів територіальних громад, то також повідомляється, що був нічний ракетний удар "Калібром" по Покрову, Нікопольського району Дніпропетровщини, який прийшовся по житловому будинку, куди ракета впала, але не розірвалася. "Людських втрат немає. Підрозділами ДСНС ракету з будинку вилучено і утилізовано", - сказано у повідомленні.
Також вказано, що по Миколаївщині вкотре здійснено масований обстріл.