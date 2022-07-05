Рашисти опівдні з авіації атакували портові Очаків та Чорноморськ: усі три ракети збили

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22155 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 65548 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 110771 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 162586 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 161098 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 164886 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 144184 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114104 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107240 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 300509 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.6 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 113085 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 82709 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 167195 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 70738 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 58816 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 167195 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 300515 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 563288 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 507743 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 708880 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 29973 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 82709 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 113085 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 140846 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 154515 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Рашисти опівдні з авіації атакували портові Очаків та Чорноморськ: усі три ракети збили

Рашисти опівдні з авіації атакували портові Очаків та Чорноморськ: усі три ракети збили

Київ • УНН

 • 165369 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Опівдні авіація ворога ракетами Х-59 атакувала портову інфраструктуру Очакова на Миколаївщині та Чорноморська на Одещині, усі три ракети знищені українськими силами ППО, повідомили в ОК "Південь", пише УНН.

Цитата

"З використанням авіації опівдні ворог атакував ракетами Х-59 портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Влучна робота сил протиповітряної оборони ліквідувала всі 3 ракети над морем", - зазначили в ОК "Південь" у Facebook.

Деталі

Що стосується оперативної обстановки на півдні України, то, за даними ОК "Південь", продовжується ведення бойових дій на лінії зіткнення, ворог облаштовує рубежі оборони, підтягує резерви.

"Вночі в районі Лозового, на Херсонщині, відбито контратаку посиленого взводу противника. Їх відчайдушна спроба успіху не мала. Втративши БТР-82, 2 вбитими і 5 пораненими, ворог ретирувався", - зазначається у повідомленні.

Тим часом, як вказано, парою наших гелікоптерів нанесено авіаційний удар по скупченню противника північно-західніше Правдиного.

"Результатом роботи ракетно-артилерійських підрозділів стало знищення складу паливно-мастильних матеріалів ворога на Херсонщині", - додали у командуванні.

А щодо обстрілів територіальних громад, то також повідомляється, що був нічний ракетний удар "Калібром" по Покрову, Нікопольського району Дніпропетровщини, який прийшовся по житловому будинку, куди ракета впала, але не розірвалася. "Людських втрат немає. Підрозділами ДСНС ракету з будинку вилучено і утилізовано", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що по Миколаївщині вкотре здійснено масований обстріл.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,113.80
Золото
$3,147.20
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,907.71