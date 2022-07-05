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Рашисты в полдень из авиации атаковали портовые Очаков и Черноморск: все три ракеты сбили

Киев • УНН

 • 165368 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В полдень авиация врага ракетами Х-59 атаковала портовую инфраструктуру Очакова в Николаевской области и Черноморска в Одесской области, все три ракеты уничтожены украинскими силами ПВО, сообщили в ОК "Юг", пишет УНН.

Цитата

"С использованием авиации в полдень враг атаковал ракетами Х-59 портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска. Точная работа сил противовоздушной обороны ликвидировала все 3 ракеты над морем", - отметили в ОК "Юг" в Facebook.

Детали

Что касается оперативной обстановки на юге Украины, то, по данным ОК "Юг", продолжается ведение боевых действий на линии столкновения, враг обустраивает рубежи обороны, подтягивает резервы.

"Ночью в районе Лозового, в Херсонской области, отражена контратака усиленного взвода противника. Их отчаянная попытка успеха не имела. Потеряв БТР-82, 2 убитыми и 5 ранеными, враг ретировался", - отмечается в сообщении.

Между тем, как указано, парой наших вертолетов нанесен авиационный удар по скоплению противника северо-западнее Правдиного.

"Результатом работы ракетно-артиллерийских подразделений стало уничтожение склада горюче-смазочных материалов врага в Херсонской области", - добавили в командовании.

А что касается обстрелов территориальных громад, то также сообщается, что был ночной ракетный удар "Калибром" по Покрову, Никопольского района Днепропетровской области, который пришелся по жилому дому, куда ракета упала, но не разорвалась. "Человеческих потерь нет. Подразделениями ГСЧС ракета с дома изъята и утилизирована", - говорится в сообщении.

Также указано, что по Николаевской области в очередной раз произведен массированный обстрел.

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