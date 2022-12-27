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В Черном море на боевом дежурстве до 10 кораблей рф, из них 3 ракетоносителя

В Черном море на боевом дежурстве до 10 кораблей рф, из них 3 ракетоносителя

Киев • УНН

 • 262961 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. На сегодняшний день в Черном море на боевом дежурстве находятся до 10 кораблей рф, из них 3 носителя крылатых ракет "калибр". Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

Цитата

"По состоянию на 27 декабря 2022 года в Черном море на боевом дежурстве находятся до 10 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "калибр" общий залп – 16 ракет", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме этого, по данным ВМС ВСУ, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве до 1 корабля. В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп – 72 ракеты.

В ведомстве подчеркнули, что россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 26 декабря заявила, что вражеские ракетоносители маневрируют в Черном море, и "очевидно", что оккупанты "к чему-то готовятся".

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