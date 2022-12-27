У Чорному морі на бойовому чергуванні до 10 кораблів рф, з них 3 ракетоносії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. На сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває до 10 кораблів рф, з них 3 носії крилатих ракет "калібр". Про це пише УНН з посиланням на сторінку Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.
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"Станом на 27 грудня 2022 року в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 10 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп – 16 ракет", - йдеться в повідомленні.
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Крім цього, за даними ВМС ЗСУ, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля. У Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 72 ракети.
У відомстві наголосили, що росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Нагадаємо
Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 26 грудня заявила, що ворожі ракетоносії маневрують у Чорному морі, й "очевидно", що окупанти "до чогось готуються".