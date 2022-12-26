"Вони до чогось готуються": ворожі ракетоносії маневрують у Чорному морі - Гуменюк

Цитата

"Очевидно, що вони (окупанти – ред. ) до чогось готуються. Але зараз вони маневрують, і вже один з ракетоносіїв зайшов у пункт базування. Наразі в морі – один надводний, два підводних ракетоносії, що в загальній кількості складає 16 ракет типу "Калібр" у готовності до використання", - зазначила Гуменюк.

Деталі

Вона попередила, що наразі зберігається загроза ракетного удару, оскільки для ворога повернути на чергування ракетоносій – справа декількох годин.

"Це дві-три години часу. І пам’ятаємо про те, що у них є таке тяжіння до повторення більш-менш значущих для них операцій. Тому, якщо згадати про 5 грудня, як вони готувалися до масованого ракетного удару, коли виводили і ракетоносії в море, піднімали стратегічну і тактичну авіацію – в принципі, все дуже схоже", – сказала Гуменюк.

Доповнення

Як писав УНН, росія вивела в Чорне море 13 ворожих кораблів, серед яких 4 ракетоносії.