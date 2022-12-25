рф вивела в Чорне море 13 ворожих кораблів, серед яких 4 ракетоносії

Цитата

“У Чорному морі - 13 ворожих кораблів. Серед них - 4 ракетоносії. Можливий залп - 24 "калібри"”, — повідомив він у своєму Телеграм.

Доповнення

Минулої доби Оперативне командування “Південь” повідомило, що В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 14 одиниць, серед яких 2 надводних і 2 підводних ракетоносії. Сумарне спорядження "Калібрами" може сягати 24.