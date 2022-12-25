рф вывела в Черное море 13 вражеских кораблей, среди которых 4 ракетоносителя.

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“В Черном море – 13 вражеских кораблей. Среди них – 4 ракетоносителя. Возможный залп - 24 "калибра"”, — сообщил он в своем телеграмме.

Дополнение

За прошедшие сутки Оперативное командование “Юг” сообщило, что В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 14 единиц, среди которых 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя. Суммарное снаряжение "Калибрамы" может достигать 24.