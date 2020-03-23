В Черногории зафиксировали первую смерть от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Черногории зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу института общественного здоровья в Подгорице на странице в Twitter.
"Пациент имел хроническое заболевание легких", — говорится в сообщении.
Житель города Герцег-Нови 1955 года рождения был госпитализирован рано утром, 22 марта. Анализы подтвердили у него наличие вируса.
На данный момент, в Черногории зарегистрированы 22 случая заражения коронавирусом.
Напомним, Черногория стала последней европейской страной, где обнаружили вирус.