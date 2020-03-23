У Чорногорії зафіксували першу смерть від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Чорногорії зафіксували першу смерть від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку інституту громадського здоров'я в Подгориці на сторінці в Twitter.
"Пацієнт мав хронічне захворювання легенів", - йдеться в повідомленні.
Житель міста Герцег-Нові, 1955 року народження був госпіталізований рано вранці, 22 березня. Аналізи підтвердили у нього наявність вірусу.
На даний момент, в Чорногорії зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом.
Нагадаємо, Чорногорія стала останньою європейською країною, де виявили вірус.