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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Полиция Черногории задержала оппозиционных депутатов во время голосования за закон о вероисповедании

Полиция Черногории задержала оппозиционных депутатов во время голосования за закон о вероисповедании

Киев  •  УНН

 • 31601 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Полиция задержала весь состав оппозиционного “Демократического фронта” Черногории — 22 человека — за попытку срыва голосования по закону о свободе вероисповедания. Об этом заявил в пятницу оппозиционный депутат Славен Радунович в прямом эфире на своей официальной странице в Facebook, передает УНН.

“Дорогие друзья, здесь темно, нас везут в воронке, все депутаты „Демократического фронта“ схвачены. Нас везут в полицейское управление, а возможно, и в Спуж (тюрьма в Черногории — ред). Милан (Кнежевич, один из лидеров оппозиции — ред) пострадал, у него повреждено колено, другие — нормально. Если не буду появляться, значит, у нас отняли телефоны. Держитесь!”- заявил он.

Ранее депутатов оппозиционного движения насильно вывели из зала заседаний охрана парламента. Во время голосования в середину зала кто-то бросил баллончик со слезоточивым газом. После этого депутаты от оппозиции разбили один из аппаратов для голосования. Затем началась драка, в которой приняли участие около половины депутатов (парламент Черногории имеет 81 депутатское кресло).

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Прямой эфир с заседания вела также депутат от оппозиции Марина Йочич на своей официальной странице в Facebook. “Народ, выходи на улицу! Люди, собирайтесь на протест”, — заявила депутат, когда ее выводили из зала.

Перед этим лидер оппозиции Черногории Андрия Мандич заявил, что не позволит провести голосование по закону о вероисповедании.

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Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для Черногорской церкви на примере Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон “О свободе вероисповедания и убеждений и правовое положение религиозных общин”.

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