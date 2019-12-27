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Поліція Чорногорії затримала опозиційних депутатів під час голосування за закон про віросповідання

Поліція Чорногорії затримала опозиційних депутатів під час голосування за закон про віросповідання

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Поліція затримала весь склад опозиційного “Демократичного фронту” Чорногорії — 22 людини — за спробу зриву голосування по закону про свободу віросповідання. Про це заявив в п’ятницю опозиційний депутат Славен Радуновіч в прямому ефірі на своїй офіційній сторінці в Facebook, передає УНН.

“Дорогі друзі, тут темно, нас везуть у воронці, всі депутати „Демократичного фронту“ схоплені. Нас везуть в поліцейське управління, а можливо, і в Спуж (в’язниця в Чорногорії — ред). Мілан (Кнежевич, один з лідерів опозиції — ред) постраждав, у нього пошкоджено коліно, інші — нормально. Якщо не буду з’являтися, значить, у нас відняли телефони. Тримайтеся!” — заявив він.

Раніше депутатів опозиційного руху насильно вивели із зали засідань охорона парламенту. Під час голосування в середину залу хтось кинув балончик зі сльозогінним газом. Після цього депутати від опозиції розбили один з апаратів для голосування. Потім почалася бійка, в якій взяли участь близько половини депутатів (парламент Чорногорії має 81 депутатське крісло).

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Прямий ефір з засідання вела також депутат від опозиції Марина Йочич на своїй офіційній сторінці в Facebook. “Народ, виходь на вулицю! Люди, збирайтеся на протест”, — заявила депутат, коли її виводили із залу.

Перед цим лідер опозиції Чорногорії Андрія Мандич заявив, що не дозволить провести голосування по закону про віросповідання.

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Президент Чорногорії Міло Джуканович звинуватив Сербську православну церкву (СПЦ) в спробі зберегти релігійну монополію в країні і заявив, що буде домагатися автокефалії для Чорногорської церкви на прикладі України. В рамках створення нової церкви кабінет міністрів Чорногорії намагається провести через парламент закон “Про свободу віросповідання та переконань і правове становище релігійних громад”.

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