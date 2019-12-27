Поліція Чорногорії затримала опозиційних депутатів під час голосування за закон про віросповідання

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Поліція затримала весь склад опозиційного “Демократичного фронту” Чорногорії — 22 людини — за спробу зриву голосування по закону про свободу віросповідання. Про це заявив в п’ятницю опозиційний депутат Славен Радуновіч в прямому ефірі на своїй офіційній сторінці в Facebook, передає УНН.