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У Чорногорії провалили закон про одностатеві шлюби

У Чорногорії провалили закон про одностатеві шлюби

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Чорногорії парламент провалив голосування за законопроект, який дозволяв одностатеві шлюби. Активісти звинувачують депутатів у імітації європейського курсу, передає УНН з посиланням на BalkanInsight.

У середу, парламент Чорногорії розглянув законопроект про легалізацію одностатевих шлюбів. Проти ініціативи проголосували представники правлячої Демократичної партії соціалістів і представники політичних рухів етнічних меншин.

BalkanInsight пише, що чорногорські ЛГБТ активісти звинуватили парламентарів в "руйнуванні демократичного процесу в Чорногорії" і відмови від європейського шляху.

"Історія запам'ятає вам це. Велике спасибі всім, хто проголосував проти закону. Ваш опір робить нас сильнішими. Ваша ненависть ніколи не зупинить нас", - сказано в заяві місцевої ЛГБТ-організації Queer Montenegro.

Політики стверджують, що велика частина суспільства не підтримує одностатеві шлюби.

"Після цього закону піде закон про усиновлення дітей представниками ЛГБТ. Так було у всіх країнах ЄС", - сказав депутат опозиційної проросійської партії "Демократичний фронт" Йован Вукуровіч.

Депутат від правлячої Демократичної партії соціалістів Предраг Секулович стверджує, що закон повинен захистити тих, хто "мислить інакше".

"Закон дозволяє одностатеві шлюби. Якщо у вас немає проблем з собою, у вас не буде проблем з цим законом. Нам потрібно розуміти людей, які думають інакше", - сказав Секулович.

Вперше про необхідність легалізації одностатевих шлюбів в Чорногорії заговорили в 2014 році. Серед колишніх югославських республік Хорватія і Словенія легалізували одностатеві шлюби.

Як повідомляв УНН, Конституційний суд Бразилії визнав гомофобію злочином.

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