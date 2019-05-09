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У Чорногорії у справі про спробу перевороту засудили двох росіян

У Чорногорії у справі про спробу перевороту засудили двох росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні в Чорногорії Вищий суд Подгориці визнав винними лідерів чорногорської опозиції Андрію Мандича та Мілана Кнежевича і засудив кожного до п'яти років заочно у справі про державний переворот в день парламентських виборів в Чорногорії в жовтні 2016 року, передає УНН, посилаючись на державну телерадіокомпанію RTCG.

"Максимальне покарання за спробу терору в день парламентських виборів 2016 року одержали громадяни Росії Едуард Шішмаков і Володимир Попов - 15 і 12 років позбавлення волі", - повідомляє RTCG.

Зазначається, що росіяни були засуджені за кримінальні злочини, пов'язані зі створенням злочинної організації та тероризмом.

Нагадаємо, суд у Чорногорії 8 червня 2017 року підтвердив звинувачення проти 14 підозрюваних в підготовці державного перевороту. Серед них були Шішмаков і Попов.

У вересні того ж року двох російських представників спецслужб назвали головними організаторами планування перевороту в Чорногорії.

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