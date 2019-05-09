У Чорногорії у справі про спробу перевороту засудили двох росіян

КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні в Чорногорії Вищий суд Подгориці визнав винними лідерів чорногорської опозиції Андрію Мандича та Мілана Кнежевича і засудив кожного до п'яти років заочно у справі про державний переворот в день парламентських виборів в Чорногорії в жовтні 2016 року, передає УНН, посилаючись на державну телерадіокомпанію RTCG.