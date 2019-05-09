В Черногории по делу о попытке переворота осудили двух россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня в Черногории Высший суд Подгорицы признал виновными лидеров черногорской оппозиции Андрию Мандича и Милана Кнежевича и приговорил каждого к пяти годам заочно по делу о государственном перевороте в день парламентских выборов в Черногории в октябре 2016 года, передаёт УНН, ссылаясь на государственную телерадиокомпанию RTCG.
"Наибольшее наказание за попытку террора в день парламентских выборов 2016 года получили граждане России Эдуард Шишмаков и Владимир Попов - 15 и 12 лет лишения свободы", - сообщает RTCG.
Отмечается, что россияне были осуждены за уголовные преступления, связанные с созданием преступной организации и терроризмом.
Напомним, суд в Черногории 8 июня 2017 года подтвердил обвинения против 14 подозреваемых в подготовке государственного переворота. Среди них были Шишмаков и Попов.
В сентябре того же года двух российских представителей спецслужб назвали главными организаторами планирования переворота в Черногории.