В Черногории по делу о попытке переворота осудили двух россиян

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 74270 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100303 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103167 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104880 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128516 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112881 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138636 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144785 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130216 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130284 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Черногории по делу о попытке переворота осудили двух россиян

В Черногории по делу о попытке переворота осудили двух россиян

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня в Черногории Высший суд Подгорицы признал виновными лидеров черногорской оппозиции Андрию Мандича и Милана Кнежевича и приговорил каждого к пяти годам заочно по делу о государственном перевороте в день парламентских выборов в Черногории в октябре 2016 года, передаёт УНН, ссылаясь на государственную телерадиокомпанию RTCG.

"Наибольшее наказание за попытку террора в день парламентских выборов 2016 года получили граждане России Эдуард Шишмаков и Владимир Попов - 15 и 12 лет лишения свободы", - сообщает RTCG.

Отмечается, что россияне были осуждены за уголовные преступления, связанные с созданием преступной организации и терроризмом.

Напомним, суд в Черногории 8 июня 2017 года подтвердил обвинения против 14 подозреваемых в подготовке государственного переворота. Среди них были Шишмаков и Попов.

В сентябре того же года двух российских представителей спецслужб назвали главными организаторами планирования переворота в Черногории.

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