В Чернобылськой зоне задержали двух сталкеров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В зоне отчуждения вблизи Чернобыля правоохранители задержали двух правонарушителей. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Во время патрулирования территории зоны отчуждения, вблизи отселенного с. Корогод, сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили двух мужчин, которые проникли туда незаконно", - говорится в сообщении.
Установлено, что 28-летний житель Житомирской области и 25-летнего возраста житель Днепропетровской области вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.
В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Молодым мужчинам грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Материалы направлены в Ивановский суд Киевской области для принятия решения.
Напомним, в течение 2019 года до зоны отчуждения ЧАЭС пытались незаконно попасть 186 человек.