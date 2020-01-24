У Чорнобильській зоні затримали двох сталкерів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У зоні відчуження поблизу Чорнобиля правоохоронці затримали двох правопорушників. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області.
"Під час патрулювання території зони відчуження, поблизу відселеного с. Корогод, працівники відділу поліції зони ЧАЕС виявили двох чоловіків, які проникли туди незаконно", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що 28-річний житель Житомирщини та 25-річного віку мешканець Дніпропетровської області поза контрольно-пропускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.
Відносно порушників складені адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Молодим чоловікам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Матеріали направлено до Іванківського суду Київщини для прийняття рішення.
Нагадаємо, впродовж 2019 року до зони відчуження ЧАЕС намагались незаконно потрапити 186 людей.