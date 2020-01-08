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Чорнобильську зону за рік хотіли незаконно відвідати близько 190 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Впродовж 2019 року до зони відчуження ЧАЕС намагались незаконно потрапити 186 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"У 2019 році прикордонники Житомирського загону спільно зі співробітниками Національної поліції виявили під час спроб незаконно потрапити в "Чорнобильську зону" 186 осіб. Переважна більшість затриманих – сталкери", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у порівнянні з 2018 роком - кількість любителів незаконного екстремального туризму збільшилась. Окрім того, зона ЧАЕС почала приваблювати іноземців. Окрім 133 українців, правоохоронці затримали та притягнули до відповідальності 9 громадян Білорусі, 7 громадян Російської Федерації, 21 громадянина з країн Євросоюзу, а саме - Литви, Польщі, Румунії, Франції, Чехії та Швеції, 4 уродженців Казахстану та 3 громадян Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, прикордонники затримали чотирьох сталкерів на позашляховиках у зоні ЧАЕС.

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