Чернобыльскую зону за год хотели незаконно посетить около 190 человек

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109737 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112162 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110669 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122188 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103321 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106932 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107282 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131742 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130547 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Чернобыльскую зону за год хотели незаконно посетить около 190 человек

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КИЕВ. 8 января. УНН. В течение 2019 года в зону отчуждения ЧАЭС пытались незаконно попасть 186 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В 2019 году пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили при попытке незаконно попасть в "Чернобыльскую зону" 186 человек. Подавляющее большинство задержанных - сталкеры", - говорится в сообщении.

Указано, что по сравнению с 2018 годом - количество любителей незаконного экстремального туризма увеличилось. Кроме того, зона ЧАЭС начала привлекать иностранцев. Кроме 133 украинцев правоохранители задержали и привлекли к ответственности 9 граждан Беларуси, 7 граждан Российской Федерации, 21 гражданина из стран Евросоюза, а именно - Литвы, Польши, Румынии, Франции, Чехии и Швеции, 4 уроженцев Казахстана и 3 граждан Соединенных Штатов Америки.

Напомним, пограничники задержали четырех сталкеров на внедорожниках в зоне ЧАЭС.

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