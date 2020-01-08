Чернобыльскую зону за год хотели незаконно посетить около 190 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В течение 2019 года в зону отчуждения ЧАЭС пытались незаконно попасть 186 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В 2019 году пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили при попытке незаконно попасть в "Чернобыльскую зону" 186 человек. Подавляющее большинство задержанных - сталкеры", - говорится в сообщении.
Указано, что по сравнению с 2018 годом - количество любителей незаконного экстремального туризма увеличилось. Кроме того, зона ЧАЭС начала привлекать иностранцев. Кроме 133 украинцев правоохранители задержали и привлекли к ответственности 9 граждан Беларуси, 7 граждан Российской Федерации, 21 гражданина из стран Евросоюза, а именно - Литвы, Польши, Румынии, Франции, Чехии и Швеции, 4 уроженцев Казахстана и 3 граждан Соединенных Штатов Америки.
Напомним, пограничники задержали четырех сталкеров на внедорожниках в зоне ЧАЭС.