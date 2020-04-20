В Чернобыльской зоне продолжается тушение трех очагов пожара - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение трех очагов пожара. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.
Демчук рассказал, что в Чернобыльской зоне на утро удалось локализовать один очаг пожара.
"В настоящее время основные усилия направлены на тушение других трех очагов вблизи населенных пунктов Рассоха, Кривая Гора и Рудьки и двух торфяников в очагах, пройденных огнем. Наиболее сложный очаг пожара находится вблизи села Рудьки, где принимаются все возможные меры по недопущению перехода пожара на территорию Республики Беларусь. Для тушения и локализации привлечены пожарные расчеты, инженерная техника и три вертолета", - рассказал Демчук.
По его словам, другие два очага вблизи сел Рассоха и Кривая Гора не несут угрозы лесным массивам и другим территориям зоны отчуждения.
"Объект "Укрытие", хранилище отработанного ядерного топлива и другие объекты Государственного агентства по управлению зоной отчуждения функционируют в обычном режиме. Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений", - сказал Демчук.
Напомним, Аваков рассказал о ситуации с пожарами в Житомирской области и в Чернобыльской зоне.