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В Чернобыльской зоне продолжается тушение трех очагов пожара - ГСЧС

В Чернобыльской зоне продолжается тушение трех очагов пожара - ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 12726 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение трех очагов пожара. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.

Демчук рассказал, что в Чернобыльской зоне на утро удалось локализовать один очаг пожара.

"В настоящее время основные усилия направлены на тушение других трех очагов вблизи населенных пунктов Рассоха, Кривая Гора и Рудьки и двух торфяников в очагах, пройденных огнем. Наиболее сложный очаг пожара находится вблизи села Рудьки, где принимаются все возможные меры по недопущению перехода пожара на территорию Республики Беларусь. Для тушения и локализации привлечены пожарные расчеты, инженерная техника и три вертолета", - рассказал Демчук.

По его словам, другие два очага вблизи сел Рассоха и Кривая Гора не несут угрозы лесным массивам и другим территориям зоны отчуждения.

"Объект "Укрытие", хранилище отработанного ядерного топлива и другие объекты Государственного агентства по управлению зоной отчуждения функционируют в обычном режиме. Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений", - сказал Демчук.

Напомним, Аваков рассказал о ситуации с пожарами в Житомирской области и в Чернобыльской зоне.

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