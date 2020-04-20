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У Чорнобильській зоні триває гасіння трьох осередків пожежі - ДСНС

У Чорнобильській зоні триває гасіння трьох осередків пожежі - ДСНС

Київ • УНН

 • 12731 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Зоні відчуження Чорнобильської АЕС триває гасіння трьох осередків пожежі. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.

Демчук розповів, що у Чорнобильській зоні на ранок вдалося локалізувати один осередок пожежі.

"На цей час основні зусилля спрямовані на гасіння інших трьох осередків поблизу населених пунктів Розсоха, Крива Гора та Рудьки й двох торф’яників в осередках, пройдених вогнем. Найбільш складний осередок пожежі знаходиться поблизу села Рудьки, де вживаються всі можливі заходи щодо недопущення переходу пожежі на територію Республіки Білорусь. Для гасіння та локалізації залучені пожежні розрахунки, інженерна техніка та три вертольоти",- розповів Демчук.

За його словами, інші два осередки поблизу сіл Розсоха та Крива Гора не несуть загрози лісовим масивам та іншим територіям зони відчуження.

“Об’єкт “Укриття”, сховища відпрацьованого ядерного палива та інші об’єкти Державного агенства з управління зоною відчуження функціонують у звичайному режимі. Радіаційний фон у місті Києві, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень", - сказав Демчук.

Нагадаємо, Аваков розповів про ситуацію з пожежами на Житомирщині та у Чорнобильській зоні.

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