В Чернобыльской зоне и в Житомирской области локализованы все очаги пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. По состоянию на 7:00 пятницы пожара в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения и в Житомирской области локализованы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По состоянию на 7:00 1 мая подразделениями ДСНС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем. Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ДСНС. Инженерной техникой создано 1 тыс. 59 км минерализованных полос. К тушению привлечены 203 человека и 65 единиц техники, из них от ДСНС 145 человек личного состава и 35 единиц техники.
По состоянию на 7:00 1 мая силами ГСЧС в Житомирской области оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.
Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 587 человек и 92 единицы техники, из них от ГСЧС 100 человек личного состава и 31 единица техники.
Пожар сухой травы и лесной подстилки вблизи с. Гай Овручского района на территории Овручского лесного хозяйства локализован на площади 50 га.
Пожар сухой травы и лесной подстилки вблизи с. Повча и с. Норинск Лугинского района на территории Повчанского лесничества локализован на площади 57 га.
Пожар сухой травы и лесной подстилки вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района на территории Полесского природного заповедника локализован на площади 500 га.
Пожар сухой травы и лесной подстилки вблизи с. Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества локализован на площади 40 га.
Напомним, из-за теплой зимы количество природных пожаров в Украине увеличилось на 25%.