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В Чернобыльской зоне и в Житомирской области локализованы все очаги пожаров

Киев • УНН

 • 14270 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. По состоянию на 7:00 пятницы пожара в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения и в Житомирской области локализованы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В Чернобыльской зоне и в Житомирской области локализованы все очаги пожаров

По состоянию на 7:00 1 мая подразделениями ДСНС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем. Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ДСНС. Инженерной техникой создано 1 тыс. 59 км минерализованных полос. К тушению привлечены 203 человека и 65 единиц техники, из них от ДСНС 145 человек личного состава и 35 единиц техники.

По состоянию на 7:00 1 мая силами ГСЧС в Житомирской области оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 587 человек и 92 единицы техники, из них от ГСЧС 100 человек личного состава и 31 единица техники.

Пожар сухой травы и лесной подстилки вблизи с. Гай Овручского района на территории Овручского лесного хозяйства локализован на площади 50 га.

Пожар сухой травы и лесной подстилки вблизи с. Повча и с. Норинск Лугинского района на территории Повчанского лесничества локализован на площади 57 га.

Пожар сухой травы и лесной подстилки вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района на территории Полесского природного заповедника локализован на площади 500 га.

Пожар сухой травы и лесной подстилки вблизи с. Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества локализован на площади 40 га.

Напомним, из-за теплой зимы количество природных пожаров в Украине увеличилось на 25%.

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