В действующем парламенте высокий уровень правового нигилизма: эксперт спрогнозировал последствия

“У нас есть регламент, утвержденный, есть четкие требования к законопроекту. Если закон принимается без финансово-экономического обоснования, например, то это нарушение регламента. Регламент ВРУ — это закон, и когда вы нарушаете законы, вы должны нести ответственность. Когда нарушается регламент — ответственность должна быть аналогичной”, — говорит эксперт.

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По словам Пендзина в Украине сегодня достаточно высокий уровень правового нигилизма, в парламенте, в частности.

“... очень много вещей принимается за пределами регламента, что теоретически может быть основанием для представления в КСУ тех или иных нормативных актов. Также может быть основанием для обращения в обычные суды. На сегодня уже есть прецеденты, когда КСУ отменял принятые законы, исходя из нарушения процедуры их принятия. Они есть и их много. В первую очередь, это серьезно сказывается на определенных правовых вещах, и скажем так, вообще демонстрирует неуважение к законодательству. Именно поэтому мы и против „турборежима“. Мы говорим, что все законодательные акты должны проходить определенный период обсуждения, через соответствующие комитеты, чтобы депутаты изучали то, за что голосуют. В противном случае это все выглядит таким образом что в ВР сидит 226 голосов, регистрирующих ранее кем-то принятые решения”, — резюмировал Пендзин.

Как писал УНН, одним из последних законопроектов, в ВР протащили без выводов комитетов и финансового обоснования, стал документ № 2300 о продаже и демонополизации спиртовой отрасли.

По оценкам юриста, Ростислава Кравца ЗУ № 2300 может быть признан КСУ неконституционным, особенно, учитывая предыдущее решение суда по этому вопросу. Ведь тогда КС отмечал необходимость государственной монополии в спиртовой отрасли.