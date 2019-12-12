У чинному парламенті високий рівень правового нігілізму: експерт спрогнозував наслідки

“У нас є регламент, затверджений, є чіткі вимоги до законопроекту. Якщо закон приймається без фінансово-економічного обґрунтування, наприклад, то це є порушення регламенту. Регламент ВРУ — це закон, і коли ви порушуєте закони, ви маєте нести відповідальність. Коли порушується регламент — відповідальність повинна бути аналогічною”, — каже експерт.

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За словами Пендзини в Україні сьогодні досить високий рівень правового нігілізму, у Парламенті, зокрема.

“...дуже багато речей приймається поза межами регламенту, що теоретично може бути підставою для подання в КСУ тих чи інших нормативних актів. Також може бути підставою для звернення у звичайні суди. На сьогодні вже є прецеденти, коли КСУ відміняв прийняті закони, виходячи із порушення процедури їх прийняття. Вони є і їх багато. В першу чергу, це серйозно б’є по певних правових речах, і скажімо так, взагалі демонструє неповагу до законодавства. Саме тому, ми й проти „турборежиму“. Ми говоримо, що всі законодавчі акти мають проходити певний період обговорення, через відповідні комітети, щоб депутати вивчали те, про що голосують. У протилежному випадку це все виглядає таким чином що у ВР сидить 226 голосів, які реєструють раніше кимось прийняті рішення”, — резюмував Пендзин.

Як писав УНН, одним з останніх законопроектів, що у ВР протягли без висновків комітетів та фінансового обгрунтування, став документ № 2300 про продаж і демонополізацію спиртової галузі.

За оцінками юриста, Ростислава Кравця ЗУ № 2300 може бути визнаний КСУ неконституційним, особливо, з огляду на попереднє рішення Суду з цього питання. Адже тоді КС наголошував на необхідності державної монополії у спиртовій галузі.