В Чили запретили использование полиэтиленовых пакетов

О соответствующем законе президент Чили Себастиан Пиньера ​объявил в пятницу, 3 августа. “Я хочу разделить с вами свою радость, потому что сегодня мы принимаем закон”, — сказал чилийский лидер и раздал присутствующим тряпичные сумки.

Теперь у крупного чилийского бизнеса есть шесть месяцев, чтобы перестать использовать полиэтиленовые пакеты. Небольшим компаниям на это дано два года. Штраф за использование пакетов установлен в размере 370 песо (19,95 доллара).

Как отмечает Sky News, в июне индийский город Мумбаи запретил использовать одноразовые пластиковые изделия, в том числе пакеты, бутылки и стаканы. Нарушитель будет обязан выплатить штраф в размере 25 тысяч рупий (364). Также запрет предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на три месяца. Среди стран, запретивших использовать полиэтиленовые пакеты, — Зимбабве, Австралия, Великобритания и Кения.