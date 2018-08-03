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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 27367 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В Чили запретили использование полиэтиленовых пакетов

В Чили запретили использование полиэтиленовых пакетов

Киев  •  УНН

 • 11183 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Чили стала первой латиноамериканской страной, которая запретила коммерческое использование полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

О соответствующем законе президент Чили Себастиан Пиньера ​объявил в пятницу, 3 августа. “Я хочу разделить с вами свою радость, потому что сегодня мы принимаем закон”, — сказал чилийский лидер и раздал присутствующим тряпичные сумки.

Теперь у крупного чилийского бизнеса есть шесть месяцев, чтобы перестать использовать полиэтиленовые пакеты. Небольшим компаниям на это дано два года. Штраф за использование пакетов установлен в размере 370 песо (19,95 доллара).

Как отмечает Sky News, в июне индийский город Мумбаи запретил использовать одноразовые пластиковые изделия, в том числе пакеты, бутылки и стаканы. Нарушитель будет обязан выплатить штраф в размере 25 тысяч рупий (364). Также запрет предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на три месяца. Среди стран, запретивших использовать полиэтиленовые пакеты, — Зимбабве, Австралия, Великобритания и Кения.

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