У Чилі заборонили використання поліетиленових пакетів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Чилі стала першою латиноамериканською країною, яка заборонила комерційне використання поліетиленових пакетів. Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.
Про відповідний закон президент Чилі Себастіан Піньєра оголосив у п’ятницю, 3 серпня. “Я хочу розділити з вами свою радість, тому що сьогодні ми приймаємо закон”, — сказав чилійський лідер і роздав присутнім ганчіркові сумки.
Тепер у великого чилійського бізнесу є шість місяців, щоб перестати використовувати поліетиленові пакети. Невеликим компаніям на це дано два роки. Штраф за використання пакетів встановлений в розмірі 370 песо (19,95 долара).
Як зазначає Sky News, в червні індійське місто Мумбаї заборонило використовувати одноразові пластикові вироби, в тому числі пакети, пляшки і склянки. Порушник буде зобов’язаний виплатити штраф у розмірі 25 тисяч рупій (364 долари). Також заборона передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком на три місяці. Серед країн, які заборонили використовувати поліетиленові пакети, — Зімбабве, Австралія, Великобританія і Кенія.