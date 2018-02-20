В четверг суд рассмотрит ходатайство САП об отстранении Труханова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Соломенский районный суд Киева 22 февраля рассмотрит ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Геннадия Труханова с поста мэра Одессы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.
"22 февраля в 10:30 будут рассматривать ходатайство об отстранении Труханова с должности одесского городского головы, судья Кратко", - сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.
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Добавим, 22 февраля Соломенский райсуд Киева в 16:30 также рассмотрит ходатайство САП об отстранении от должности заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.
Как сообщал УНН, вчера САП подала ходатайство о отстранения Труханова с поста мэра Одессы.