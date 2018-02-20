У четвер суд розгляне клопотання САП про відсторонення Труханова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Солом’янський районний суд Києва 22 лютого розгляне клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Геннадія Труханова з посту мера Одеси. Про це УНН повідомили в прес-службі суду.
"22 лютого о 10:30 буде відбуватися розгляд клопотання про відсторонення Труханова з посади одеського міського голови, суддя Кратко", - повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко.
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Додамо, 22 лютого Солом’янський райсуд Києва о 16:30 також розгляне клопотання САП про відсторонення з посади заступника мера Одеси Павла Вугельмана.
Як повідомляв УНН, вчора САП подала клопотання про відсторонення Труханова з посту мера Одеси.