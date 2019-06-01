В июне в Украине будет 12 выходных дней

Дополнительный выходной 17 июня будет предоставлено на Троицу, то есть украинцы будут отдыхать 15, 16 и 17 июня. Еще три дня подряд - с 28 по 30 июня - по случаю Дня Конституции.



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Кроме того, с 1 июня вступают в силу ряд изменений, в частности меняется тариф на природный газ.



Такое с 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) переходят на летний режим работы.