В июне в Украине будет 12 выходных дней
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В июне 2019 для работников с пятидневной рабочей неделей будет 12 выходных дней и 18 рабочих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которым установлены праздничные и нерабочие дни.
Дополнительный выходной 17 июня будет предоставлено на Троицу, то есть украинцы будут отдыхать 15, 16 и 17 июня. Еще три дня подряд - с 28 по 30 июня - по случаю Дня Конституции.
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Кроме того, с 1 июня вступают в силу ряд изменений, в частности меняется тариф на природный газ.
Такое с 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) переходят на летний режим работы.