У червні в Україні буде 12 вихідних днів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У червні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 12 вихідних днів і 18 робочих. Про це повідомляє УНН з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.
Додатковий вихідний 17 червня буде надано за Трійцю, тобто українці відпочиватимуть 15, 16 та 17 червня. Ще три дні підряд – з 28 по 30 червня – з нагоди Дня Конституції.
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Крім того, з 1 червня набувають чинності ряд змін, зокрема змінюється тариф на природний газ.
Такоє з 1 червня контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) переходять на літній режим роботи.