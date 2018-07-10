В июне ФГВФЛ выплатил НБУ и Минфину почти 200 млн грн процентов по кредитам
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В июне Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил НБУ и Минфину почти 200 млн грн процентов по кредитам, передает УНН со ссылкой на сообщение ФГВФЛ.
"В июне 2018 года Фонд оплатил в виде процентов за пользование кредитными средствами 193,2 млн грн: из них - 29,6 млн грн было оплачено НБУ, 163,6 млн грн - Министерству финансов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за весь период пользования кредитными средствами Фонд выплатил НБУ 22 609 млн грн (в т. ч. 5 600 млн грн досрочно), из них 5 345,8 млн грн - проценты. Кроме того, 4 426,5 млн грн выплачено процентов по займу Министерства финансов.
По состоянию на 1 июля 2018 года, остаток задолженности:
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- по кредитам НБУ составлял 2 884,3 млн грн;
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- по векселям (перед Минфином) - 70 035,6 млн грн, в т. ч. 10 477,0 млн грн - начисленные проценты.
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Конечный срок погашения 2031 год.
Отметим, в течение 2014-2016 годов для обеспечения своевременной выплаты гарантированного возмещения вкладчикам обанкротившихся банков Фон заимствовал средства у НБУ и Минфина. В частности, кредит НБУ в сумме 20 147,5 млн грн и займ от Минфина (векселя) на сумму 59 558,9 млн грн в среднем под 9-12,5% годовых.
Напомним, с начала банковского кризиса ФГВФЛ выплатил вкладчикам обанкротившихся банков около 90 млрд грн.