У червні ФГВФО виплатив НБУ та Мінфіну майже 200 млн грн відсотків за кредитами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У червні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив НБУ та Мінфіну майже 200 млн грн відсотків за кредитами, передає УНН з посиланням на повідомлення ФГВФО.
“У червні 2018 року Фонд сплатив у вигляді відсотків за користування кредитними коштами 193,2 млн грн: із них — 29,6 млн грн було сплачено НБУ, 163,6 млн грн — Міністерству фінансів”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за увесь період користування кредитними коштами Фонд виплатив НБУ 22 609 млн грн (у т. ч. 5 600 млн грн достроково), із них 5 345,8 млн грн — відсотки. Крім того, 4 426,5 млн грн виплачено відсотків за позикою Міністерства фінансів.
Станом на 1 липня 2018 року, залишок заборгованості:
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- за кредитами НБУ складав 2 884,3 млн грн;
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- за векселями (перед Мінфіном) — 70 035,6 млн грн, у т. ч. 10 477,0 млн грн — нараховані відсотки.
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Кінцевий термін погашення 2031 рік.
Зауважимо протягом 2014-2016 років задля забезпечення вчасної виплати гарантованого відшкодування вкладникам збанкрутілих банків Фонд запозичив кошти у НБУ та Мінфіну. Зокрема, кредит НБУ у сумі 20 147,5 млн грн та позику від Мінфіну (векселі) у сумі 59 558,9 млн грн у середньому під 9-12,5% річних.
Нагадаємо, від початку банківської кризи ФГВФО виплатив вкладникам збанкрутілих банків близько 90 млрд грн.