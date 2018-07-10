В июне АМКУ получил почти на 40% больше жалоб в сфере публичных закупок

"Если сравнить июнь 2018 и июнь 2017, то наблюдается рост количества жалоб на 36%", - сказал Терентьев.



В частности, в июне АМКУ получил 702 жалобы, против 518 полученных в июне прошлого года.



При этом, как уточнил председатель Комитета, большой остается доля жалоб, поступающих без оплаты. Так 120 жалоб в июне представленные без оплаты. В то же время и здесь наблюдается тенденция к росту, по итогам июня на 48%.



"Из общего количества жалоб были рассмотрены 464 жалобы - рост на 44%. Однако следует учитывать календарные процедуры. Жалобы, поступающие в конце месяца рассматриваются уже в следующем месяце. С рассмотренных жалоб без удовлетворения оставлено 121 жалобу (+ 15%), при этом удоволетворены полностью или частично были 307 - рост на 67%", - добавил Терентьев.



По словам главы комитета, 66% полученных жалоб дают основания коллегии удовлетворять требования жалобщиков.



Напомним, 4 июля Государственная аудиторская служба и Национальное агентство по предупреждению коррупции на этой неделе начали проверки в Антимонопольном комитете Украины.