В июне АМКУ получил почти на 40% больше жалоб в сфере публичных закупок
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В июне 2018 количество жалоб в сфере публичных закупок, которые получил АМКУ, выросла на 36% по сравнению с июнем 2017 года. Об этом на брифинге сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев, передает корреспондент УНН.
"Если сравнить июнь 2018 и июнь 2017, то наблюдается рост количества жалоб на 36%", - сказал Терентьев.
В частности, в июне АМКУ получил 702 жалобы, против 518 полученных в июне прошлого года.
При этом, как уточнил председатель Комитета, большой остается доля жалоб, поступающих без оплаты. Так 120 жалоб в июне представленные без оплаты. В то же время и здесь наблюдается тенденция к росту, по итогам июня на 48%.
"Из общего количества жалоб были рассмотрены 464 жалобы - рост на 44%. Однако следует учитывать календарные процедуры. Жалобы, поступающие в конце месяца рассматриваются уже в следующем месяце. С рассмотренных жалоб без удовлетворения оставлено 121 жалобу (+ 15%), при этом удоволетворены полностью или частично были 307 - рост на 67%", - добавил Терентьев.
По словам главы комитета, 66% полученных жалоб дают основания коллегии удовлетворять требования жалобщиков.
Напомним, 4 июля Государственная аудиторская служба и Национальное агентство по предупреждению коррупции на этой неделе начали проверки в Антимонопольном комитете Украины.