У червні АМКУ отримав майже на 40% більше скарг у сфері публічних закупівель
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У червні 2018 року кількість скарг у сфері публічних закупівель, які отримав АМКУ, зросла на 36% у порівнянні з червнем 2017 року. Про це на брифінгу повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв, передає кореспондент УНН.
"Якщо порівняти червень 2018 року та червень 2017 року, то спостерігається зростання кількості скарг на 36%", - сказав Терентьєв.
Зокрема у червні АМКУ отримав 702 скарги, проти 518 отриманих у червні минулого року.
При цьому, як уточнив голова Комітету, великою залишається частка скарг, які надходять без оплати. Так 120 скарг у червні подані без оплати. Водночас і тут спостерігається тенденція до зростання, за підсумками червня на 48%.
"Із загальної кількості скарг були розглянуті 464 скарги – зростання на 44%. Проте варто зважати на календарні процедури. Скарги, які надходять наприкінці місяця розглядаються вже наступного місяця. Із розглянутих скарг без задоволення залишено 121 скаргу (+15%), при цьому задоволені повністю або частково були 307 – зростання на 67%", - додав Терентьєв.
За словами очільника комітету, 66% отриманих скарг дають підстави колегії задовольняти вимоги скаржників.
Нагадаємо, 4 липня Державна аудиторська служба та Національне агентство з питань запобігання корупції цього тижня розпочали перевірки у Антимонопольному комітеті України.