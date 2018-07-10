У червні АМКУ отримав майже на 40% більше скарг у сфері публічних закупівель

"Якщо порівняти червень 2018 року та червень 2017 року, то спостерігається зростання кількості скарг на 36%", - сказав Терентьєв.



Зокрема у червні АМКУ отримав 702 скарги, проти 518 отриманих у червні минулого року.



При цьому, як уточнив голова Комітету, великою залишається частка скарг, які надходять без оплати. Так 120 скарг у червні подані без оплати. Водночас і тут спостерігається тенденція до зростання, за підсумками червня на 48%.



"Із загальної кількості скарг були розглянуті 464 скарги – зростання на 44%. Проте варто зважати на календарні процедури. Скарги, які надходять наприкінці місяця розглядаються вже наступного місяця. Із розглянутих скарг без задоволення залишено 121 скаргу (+15%), при цьому задоволені повністю або частково були 307 – зростання на 67%", - додав Терентьєв.



За словами очільника комітету, 66% отриманих скарг дають підстави колегії задовольняти вимоги скаржників.



Нагадаємо, 4 липня Державна аудиторська служба та Національне агентство з питань запобігання корупції цього тижня розпочали перевірки у Антимонопольному комітеті України.