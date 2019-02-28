В Черновцах произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сегодня, 28 февраля, в Черновцах произошел взрыв в многоквартирном доме. В результате происшествия пострадали две женщины. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции Черновицкой области.
"Чрезвычайное происшествие произошло около 10:30 на улице Якоба Петровича, 6. В результате взрыва на третьем этаже три человека получили телесные повреждения. Хозяйку квартиры и ее дочь госпитализировали", - прокомментировали в полиции.
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На месте работают правоохранители, медики и спасатели. Подробности инцидента устанавливаются.
Напомним, в Киеве горел гаражный кооператив, взорвались газовые баллоны.