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У Чернівцях стався вибух у квартирі, є постраждалі

У Чернівцях стався вибух у квартирі, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Сьогодні, 28 лютого, у Чернівцях стався вибух у багатоквартирному будинку. Внаслідок події постраждали дві жінки. Про це кореспонденту УНН повідомили у патрульній поліції Чернівецької області.

"Надзвичайна подія сталась близько 10:30 на вулиці Якоба Петровича, 6. Внаслідок вибуху на третьому поверсі троє осіб отримали тілесні ушкодження. Власницю квартири та її доньку госпіталізували", - прокоментували у поліції.

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На місці працюють правоохоронці, медики і рятувальники. Подробиці інциденту встановлюються.

Нагадаємо, у Києві горів гаражний кооператив, вибухнули газові балони.

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