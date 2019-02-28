У Чернівцях стався вибух у квартирі, є постраждалі

"Надзвичайна подія сталась близько 10:30 на вулиці Якоба Петровича, 6. Внаслідок вибуху на третьому поверсі троє осіб отримали тілесні ушкодження. Власницю квартири та її доньку госпіталізували", - прокоментували у поліції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У центрі Львова іскри в колекторі прийняли за вибух

На місці працюють правоохоронці, медики і рятувальники. Подробиці інциденту встановлюються.

Нагадаємо, у Києві горів гаражний кооператив, вибухнули газові балони.